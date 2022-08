Inter troppo macchinosa? La risposta è nel ritiro di Appiano Gentile (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Inter è apparsa troppo lenta e macchinosa La vittoria all’ultimo respiro sul Lecce, non ha nascosto affatto la prestazione dell’Inter che in alcuni momenti della partita è apparsa troppo lenta e macchinosa. Perchè? Il motivo, secondo Tuttosport, è da ritrovare nei metodi di preparazione voluti da Inzaghi nel corso del ritiro svolto in quel di Appiano Gentile. “Una vittoria all’ultimo secondo che ha portato i primi tre preziosissimi punti in classifica. Ma anche, alla luce dell’andamento della gara contro il Lecce, svariate questioni da analizzare. E da dover risolvere per competere per la conquista dello scudetto. Sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi vedrà nelle prossime settimane la condizione ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 15 agosto 2022) L’è apparsalenta eLa vittoria all’ultimo respiro sul Lecce, non ha nascosto affatto la prestazione dell’che in alcuni momenti della partita è apparsalenta e. Perchè? Il motivo, secondo Tuttosport, è da ritrovare nei metodi di preparazione voluti da Inzaghi nel corso delsvolto in quel di. “Una vittoria all’ultimo secondo che ha portato i primi tre preziosissimi punti in classifica. Ma anche, alla luce dell’andamento della gara contro il Lecce, svariate questioni da analizzare. E da dover risolvere per competere per la conquista dello scudetto. Sicuramente l’di Simone Inzaghi vedrà nelle prossime settimane la condizione ...

