Gente d'alta quota: persone dure dall'aspetto tenero (Di lunedì 15 agosto 2022) Ma che ci trova d’innocente la Gente nelle montagne? Fin dai tempi dei naturisti tedeschi sono considerate dei luoghi idilliaci, ma io, come Annie Proulx in Close range: Wyoming stories, le vedo aspre, spietate… E la durezza di questi luoghi non può che allevare persone altrettanto aspre e spietate. Per esempio, quel signore che mi sorride dalla porta del rifugio. E’ facile immaginarselo mentre ci prepara dei rösti, tanto quanto è facile immaginarselo un vero gentiluomo con le sue mucche, ma meno con sua moglie. Luoghi duri dall’aspetto tenero, come la Gente che li abita. Il Kobe beef è la perfetta allegoria di questi montanari: tanto buoni e tanto morbidi perché è una vita che vengono presi a mazzate. Duri come il signor R. di Samedan, villaggio ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 15 agosto 2022) Ma che ci trova d’innocente lanelle montagne? Fin dai tempi dei naturisti tedeschi sono considerate dei luoghi idilliaci, ma io, come Annie Proulx in Close range: Wyoming stories, le vedo aspre, spietate… E lazza di questi luoghi non può che allevarealtrettanto aspre e spietate. Per esempio, quel signore che mi sorridea porta del rifugio. E’ facile immaginarselo mentre ci prepara dei rösti, tanto quanto è facile immaginarselo un vero gentiluomo con le sue mucche, ma meno con sua moglie. Luoghi duri, come lache li abita. Il Kobe beef è la perfetta allegoria di questi montanari: tanto buoni e tanto morbidi perché è una vita che vengono presi a mazzate. Duri come il signor R. di Samedan, villaggio ...

Franca17178372 : @lucadima72 @LaBombetta76 @barbarab1974 A testa alta ci va anche la tizia e c'ha parecchia gente che la segue e supporta non è sola. - xMichele9 : @infernALE96 Ci siamo ridotti a far battere gli angoli a Calabria e mettere in mezzo a saltare gente alta 1m e una vigorsol - LokiLuk : @FPoleselli Casino, musica così alta da essere totalmente distorta e incomprensibile, calca di gente, puzza d’alcol… - ettoreb74 : @Termy73 @agenziedistampa @mbx1900 @gstarwind Tranne febbre alta ho avuto i medesimi sintomi. Gola che mi faceva mo… - Gleison_Top : @Fede_Spera86 L'ho letto ad alta voce, in piedi sulla sedia, e dai palazzi vicini è uscita gente ad applaudire -