Drone precipita durante il  concerto di Orietta Berti |  ferita una spettatrice

(Di lunedì 15 agosto 2022) L’apparecchiaura usata da un fotografo che stata riprendendo l’esibizione della cantante a Ferragosto. La donna è stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi

Agrigento - Una donna è stata ferita da unprecipitato che era utilizzato per effettuare foto dall'alto e riprese video aeree, gestito da un fotografo che stava immortalando uno spettacolo musicale ieri sera in piazzale Giglia, ad ...Ildurante il concerto L'incidente è avvenuto mentre Orietta Berti si esibiva in piazzale Giglia, ad Agrigento. A precipitare è stato unutilizzato per effettuare foto dall'alto ...