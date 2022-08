Bollettino Covid di Ferragosto | 42 morti e 9 894 nuovi positivi Crollano i contagi | ma anche i tamponi

sulsitodisimone : Bollettino Covid: 9.894 casi e 42 morti nelle ultime 24 ore. Positività al 15,4% - telodogratis : Covid oggi Emilia Romagna, 1.069 contagi e 10 morti: bollettino 15 agosto - telodogratis : Covid oggi Italia, 9.894 contagi e 42 morti: bollettino 15 agosto - telodogratis : Bollettino Covid: 9.894 casi e 42 morti nelle ultime 24 ore. Positività al 15,4% - Veraestronza : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 15 agosto. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Oggi 42 morti. L'… -

Sono 972 i positivi del giorno alin Campania su un totale di 5347 test effettuati. Numeri che fanno segnare un indice di contagio pari al 18,18% , in rialzo di un paio di punti rispetto al dato di ieri che si fermava al 16,07%, ...in Italia , ildi lunedì 15 agosto 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 9.894 su 64.106 tamponi (ieri erano stati 19.457 su 131.302 ...Salgono di 3 unità le terapie intensive (ieri +7) per un totale di 301 mentre diminuiscono di 39 i ricoveri per un totale di 7.504 ...I dati di lunedì 15 agosto. Il tasso di positività è al 15,4%, in rialzo rispetto a ieri Nelle ultime 24 ore sono 9.894 i nuovi casi contro gli oltre 19 mila di ieri ma con un numero di tamponi proces ...