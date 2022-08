Birmania: San Suu Kyi condannata a 6 anni per corruzione (Di lunedì 15 agosto 2022) Un tribunale della giunta militare birmana ha condannato oggi l'ex leader Aung San Suu Kyi a sei anni di reclusione per corruzione: lo ha reso noto una fonte vicina al caso. Suu Kyi è stata condannata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Un tribunale della giunta militare birmana ha condannato oggi l'ex leader Aung San Suu Kyi a seidi reclusione per: lo ha reso noto una fonte vicina al caso. Suu Kyi è stata...

fattoquotidiano : Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di carcere per corruzione. Il tentativo dei militari di tenerla fu… - CastellinoLuigi : RT @fattoquotidiano: Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di carcere per corruzione. Il tentativo dei militari di tenerla fuori… - iconanews : Birmania: San Suu Kyi condannata a 6 anni per corruzione - Agenpress : Birmania. Nuova condanna per San Suu Kyi, sei anni di reclusione per corruzione. Sta scontando già 5 anni… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di carcere per corruzione. Il tentativo dei militari di tenerla fuori… -