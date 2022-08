Birmania | l’ex leader Suu Kyi condannata ad altri sei anni per corruzione

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 agosto 2022) Un tribunale della giunta militare dellaha condannato «a seidi reclusione per quattro accuse di» Aung San Suu Kyi,democratica del Paese destituita dal colpo di Stato militare dell’1 febbraio 2021 nell’ambito del quale era stata arrestata. Dopo il colpo di stato era già statauna prima volta a 11di di reclusione, quattro dei quali le erano stati inflitti per aver violato le restrizioni in vigore per prevenire la diffusione del Coronavirus equattro per l’importazione illegale di walkie-talkie. La notizia della nuova condanna è stata confermata all’agenzia Ansa da una fonte che avrebbe chiesto di rimanere anonima. Suun Kyi, 76, premio Nobel per la pace nel 1991, si ...