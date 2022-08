A fuoco tre auto del 118, si indaga su incendio di natura dolosa (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarebbe di origine dolosa l’incendio sviluppatosi alle prime ore del giorno in via delle Industrie, periferia orientale di Napoli, e che ha coinvolto tre autovetture che – stando ai primi rilievi di polizia – apparterrebbero a soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rinvenuto materiale dato alle fiamme: di qui l’ipotesi che il rogo possa essere di matrice dolosa. Non ci sono feriti. Sull’episodio indaga la polizia intervenuta con le volanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarebbe di originel’sviluppatosi alle prime ore del giorno in via delle Industrie, periferia orientale di Napoli, e che ha coinvolto trevetture che – stando ai primi rilievi di polizia – apparterrebbero a soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili delche hanno rinvenuto materiale dato alle fiamme: di qui l’ipotesi che il rogo possa essere di matrice. Non ci sono feriti. Sull’episodiola polizia intervenuta con le volanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

