A Firenze una scuola sarà intitolata a Piero Angela

Nella sua lunghissima carriera da giornalista e divulgatore scientifico, Piero Angela ha è stato in grado di colmare vuoti educativi e formativi. E ora, dopo la sua morte, sembra essere arrivato il momento per celebrare il nome e la memoria di un personaggio che ha fatto la storia della televisione pubblica italiana (e non solo). E la prima città a muovere un passo in questa direzione è stata Firenze, con il sindaco Dario Nardella – e altri assessori della sua giunta – che hanno annunciato l'intitolazione di una scuola a Piero Angela. scuola Piero Angela a Firenze, l'annuncio del sindaco Nardella L'annuncio è arrivato a 24 ore dalla notizia delle morte di quell'uomo che ha dedicato la sua vita alla divulgazione

