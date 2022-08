Verona - Napoli | Le probabili formazioni | Meret titolare | out Fabian

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 14 agosto 2022) Come si legge sulle pagine del Corriere Dello Sport, il mister Luciano Spalletti ha le idee chiare sull'11 da schierare per il match di domani sera contro il. Qualche piccolo dubbio, ma il più della formazione è fatta. In porta Alex, per quanto riguarda i nuovi acquisti debutteranno Kim in difesa e Kvaratskhelia in attacco. In mediana sarà out, al suo posto giocherà Zielinski. Ecco le( 3-5-2 ) : Montipò, Magnani, Gunter, Dawidowicz, Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic, Henry, Lasagna.( 4-3-3 ), Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.