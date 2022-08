Michelle Hunziker | l’epilogo è dei peggiori | la situazione è sempre più delicata | Il retroscena bomba

gewchaaan : RT @stocazzzzzo: classifica di persone che mi stanno sui coglioni: 1-jovanotti 2-michelle hunziker 3-la figlia di michelle hunziker 4-il p… - Rainbow_Uapa : RT @stocazzzzzo: classifica di persone che mi stanno sui coglioni: 1-jovanotti 2-michelle hunziker 3-la figlia di michelle hunziker 4-il p… - _74Nicea_ : RT @stocazzzzzo: classifica di persone che mi stanno sui coglioni: 1-jovanotti 2-michelle hunziker 3-la figlia di michelle hunziker 4-il p… - sara_cocci : RT @stocazzzzzo: classifica di persone che mi stanno sui coglioni: 1-jovanotti 2-michelle hunziker 3-la figlia di michelle hunziker 4-il p… - MrGioGio77 : @QuartoRuggiero E noi ridevamo di Ilary Blasi e Michelle Hunziker -

Sembra che sar qualcosa di solido: i media italiani sostengono cheabbia recentemente presentato il suo nuovo fidanzato, il chirurgo plastico Giovanni Angiolini, alle sue tre figlie.ha fatto visita in questi giorni al suo Dr. Love ...Ecco chi è Sara Daniele, la sorella acquisita di Aurora Ramazzotti La figlia die Eros Ramazzotti nella didascalia scrive 'Crescere insieme e scegliersi sempre' e a tutta risposta l'...In vacanza alle Eolie con Aurora, è infatti presente anche il fidanzato Goffredo Cerza e l'amica Sara Daniele. La comitiva sembra divertirsi in catamarano tra momenti divertenti, pranzi lunch, ballett ...Di recente Tomaso Trussardi ha fatto molto parlare di sé per via della relazione, ormai terminata, con Michelle Hunziker. In passato, però, l’uomo è stato legato ad una donna che poi il pubblico ha ...