Lo scrittore Rushdie sta meglio, staccato dal respiratore: può parlare (Di domenica 14 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie, in condizioni critiche dopo esser stato accoltellato lo scorso 12 agosto a New York, sarebbe di nuovo in grado di parlare. La Bbc ha annunciato che è stato staccato dal respiratore. Il suo agente, Andrew Wylie, ha confermato la notizia ai media statunitensi, ma in precedenza aveva affermato che l'autore potrebbe perdere un occhio. Aveva parlato anche di danni al fegato e ai nervi di un braccio. La notizia del suo miglioramento è stata accolta con sollievo dai colleghi scrittori e dagli studiosi, incluso Michael Hill, il presidente della Chautauqua Institution, il luogo dov'è avvenuto l'attentato. August 14, 2022 Un attacco «mirato e premeditato» Rushdie ha affrontato anni di minacce di morte per il suo romanzo I versi satanici, che alcuni ...

