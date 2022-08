LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Minisini vince ancora, oro! Argento per Linda Cerruti (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Europeo da incorniciare per Giorgio Minisini, che oggi ha conquistato il terzo oro della rassegna. E non è ancora finita, perchè domani andrà a caccia del poker nella finale del tecnico del duo misto. 10.57 Giorgio Minisini non ha rivali. 88.4667 il punteggio del romano che ha preceduto lo spagnolo Diaz del Rio ed il francese Rakotomalala. 10.55 ED E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! GIORGIO Minisini vince ancora! 10.51 Niente da fare per l’iberico Diaz del Rio, Argento in 83.3333! 10.50 E’ il momento dello spagnolo Fernando Diaz del Rio. 10.48 SUPERLATIVO GIORGIO Minisini! 88.4667, l’oro è ad un passo! 10:45 TOCCA A GIORGIO Minisini! 10.43 Si alza decisamente il ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00 Europeo da incorniciare per Giorgio, che oggi ha conquistato il terzo oro della rassegna. E non èfinita, perchè domani andrà a caccia del poker nella finale del tecnico del duo misto. 10.57 Giorgionon ha rivali. 88.4667 il punteggio del romano che ha preceduto lo spagnolo Diaz del Rio ed il francese Rakotomalala. 10.55 ED E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! GIORGIO! 10.51 Niente da fare per l’iberico Diaz del Rio,in 83.3333! 10.50 E’ il momento dello spagnolo Fernando Diaz del Rio. 10.48 SUPERLATIVO GIORGIO! 88.4667, l’oro è ad un passo! 10:45 TOCCA A GIORGIO! 10.43 Si alza decisamente il ...

RaiNews : E' ancora Super Greg: Paltrinieri oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto #Roma2022. Lorenzo Galossi bronz… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 14 agosto in DIRETTA: si entra nel vivo… - UBrignone : RT @UnipolSai_CRP: ?ROMAntica...postcards from Rome?? #UnipolSai live dalla città eterna prima di immergerci nell'emozione della sfida degl… - infoitsalute : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Galossi non c'è nei 200 stile - 19Ptfc : RT @SkySport: Europei di nuoto, inizia la quarta giornata: segui il LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #Nuoto -