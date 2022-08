L’Inter soffre | ma vince 1-2 al debutto con il Lecce

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 agosto 2022) Gara più complicata del previsto per i nerazzurri contro un buon. Lukaku trova il vantaggio dopo appena due minuti di gioco, i salentini riaprono in apertura di ripresa con Ceesay.e rischia di pareggiare, ma allo scadere arriva la rete decisiva di Dumfries. Primi tre punti per i nerazzurri. Ilcade sul più bello, ma Baroni ha avuto ottime risposte e indicazioni su cui lavorare. Quali sono state le scelte dei tecnici? Baroni sceglie il 4-3-3 per i salentini. Spazio al neo acquisto Falcone tra i pali. La difesa è composta da Gendrey, Cetin, Baschirotto e Gallo. Si tratta dell’esordio in Serie A per gli ultimi due. In mediana ci sono Bistrovic, Hjulmand e Cannelas. Infine il tridente d’attacco, composto da Espeto, Ceesay e Di Francesco. Non cambia Inzaghi, che schiera il classico 3-5-2. ...