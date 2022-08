La piscina può tingere i tuoi capelli di verde: fai attenzione, non è una leggenda popolare (Di domenica 14 agosto 2022) Sembra una leggenda popolare, ma non lo è. Fare il bagno in piscina può tingere i capelli di verde. Ecco cosa devi fare per evitarlo. In estate i bagni al mare e in piscina sono all’ordine del giorno, ma bisogna fare attenzione ai danni che può provocare ai capelli, soprattutto al colore. Siamo nel pieno L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 14 agosto 2022) Sembra una, ma non lo è. Fare il bagno inpuòdi. Ecco cosa devi fare per evitarlo. In estate i bagni al mare e insono all’ordine del giorno, ma bisogna fareai danni che può provocare ai, soprattutto al colore. Siamo nel pieno L'articolo proviene da CheSuccede.it.

MiPoetica : MA DIO CARO MA SI PUÒ FARSI VENIRE IL CICLO IL GIORNO PRIMA DI UNA FESTA IN PISCINA PORCA TROIA - tsynz91 : @chsgwoo quando l’ho fatto io non ho sentito assolutamente nulla ma il primo mese è importantissimo disinfettarlo p… - Miceli11Zaira : @Matly46 A fine mese ho un matrimonio,poi settembre da pagare la palestra,la piscina,il nutrizionista,magari iscriv… - CettaFerrara : @IlMici8 Micio buon relax, complimenti alla villa con piscina della cognata ma, con quegli slip, non ti si può guar… - PepeTenero : Non se ne può più dei bambini sotto i 10 anni in piscina. -