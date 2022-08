"La Fiamma non c'entra... ecco perché la gente vota la Meloni" (Di domenica 14 agosto 2022) Crosetto risponde agli attacchi del Pd: "La Fiamma? Non la togliamo perché lo vogliono loro. Il fascismo ormai è morto" Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) Crosetto risponde agli attacchi del Pd: "La? Non la togliamolo vogliono loro. Il fascismo ormai è morto"

ItaliaViva : 'Per me il #TerzoPolo è solo l’inizio di un nuovo percorso. Non è solo un cartello elettorale, ma il desiderio di o… - petergomezblog : Liliana Segre e Pd chiedono a Meloni di togliere la fiamma tricolore dal simbolo di Fdi: “Partiamo dai fatti, non d… - lauraboldrini : Meloni dice che abiura il #fascismo? Ci spieghi perché nel simbolo di FdI compare la fiamma tricolore, raffigurazi… - gaesab1974 : RT @ilpost: Giorgia Meloni dice che la fiamma del simbolo di Fratelli d’Italia non c’entra col fascismo - v_m_a_x_i_m_o : RT @foisluca84: Vado controcorrente: credo che FrateIIi d'Italia nel suo simbolo debba mettere la fiamma ancor più in evidenza, ingrandirla… -