Il Dolce last minute | quando non hai tempo ma hai voglia di dolce | Non mi stanco mai di mangiarlo | In 5 minuti e senza cottura!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 agosto 2022) Ad un buon budino non sai proprio dire di no? Allora devi assolutamente preparare la ricetta scritta in questa pagina. La ricetta di oggi ti aiuterà a portare a tavola un budino delicato e leggero realizzabile in una manciata di. Questo budino al latte aromatizzato al limone sarà delizioso e grazie al sapore della cannella farà venire l’acquolina in bocca ai bambini e agli adulti. Cosa aspetti? Andiamo in cucina e vediamo insieme cosa bisogna fare per prepararlo. Budino al latte con limone e cannella: ingredienti. Gli ingredienti da selezionare per portare a termine ilsono i seguenti: 3 tuorli d’uovo 20 gr di amido di mais 800 gr di latte 10 gr di zucchero vanigliato 1 buccia grattugiata di limone 100 gr di zucchero Procedimento utile per realizzare il. Versiamo il latte in un ...