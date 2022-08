Hellas Verona-Napoli | dove vedere diretta TV e streaming | DAZN o Sky?

(Di domenica 14 agosto 2022) La nuova stagione del campionato di Serie A è iniziato a gonfie vele, con le due milanesi che subito hanno portato a casa i primi 3 punti vittoria. Quest’oggi toccherà ad altre big come Roma e Lazio mentre domani, nel posticipo di Ferragosto scenderanno in campo per concludere la prima giornata le seguenti compagini:e Juventus-Sassuolo. Ed è proprio sul match dei partenopei che ci soffermeremo in quest’articolo. La partita si disputerà presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi dicon calcio d’inizio alle ore 18.30. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti, malgrado le notevoli partenze dell’ex capitano Lorenzo Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina, hanno l’obiettivo di piazzarsi di nuovo in zona Champions e di vincere un trofeo. D’altro canto, la formazione veneta allenata dal neo allenatore ...

...per potenziare l'organico a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della stagione che sta ufficialmente per cominciare con l'esordio in campionato previsto lunedì contro l'. Il nuovo tecnico Cioffi metterà in campo il suo prediletto 3-5-2 confidando magari in qualche rinforzo dell'ultimo minuto da lui già invocato. Dall'altra parte, gli scaligeri hanno già messo in luce… Meret in porta, Kim e Kvaratskhelia come nuovi, Zielinski e non Fabian in mediana. Luciano Spalletti ha in mente la formazione anti-Hellas Verona