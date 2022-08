Elezioni 2022, la carica dei 101 simboli: nostalgia Prima Repubblica e ‘caso’ Draghi (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Una carica di 101 simboli per 98 soggetti politici in corsa per le Elezioni politiche 2022. Questo il bilancio della tre giorni del Viminale, che ha visto depositare i contrassegni a partire da venerdì e fino al primo pomeriggio di domenica. Ora, a termini scaduti, si prospetta un Ferragosto di lavoro per i funzionari del ministero chiamati a controllare i documenti per permettere poi, martedì, l’invio delle notifiche ai singoli soggetti che hanno depositato i simboli con eventuali richieste di integrazioni. Ma intanto, tra i contrassegni presentati al Viminale si nota una certa nostalgia per i partiti della Prima Repubblica. E scoppia il caso ‘Italiani con Draghi-Rinascimento’, simbolo con il nome del premier ma senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Unadi 101per 98 soggetti politici in corsa per lepolitiche. Questo il bilancio della tre giorni del Viminale, che ha visto depositare i contrassegni a partire da venerdì e fino al primo pomeriggio di domenica. Ora, a termini scaduti, si prospetta un Ferragosto di lavoro per i funzionari del ministero chiamati a controllare i documenti per permettere poi, martedì, l’invio delle notifiche ai singoli soggetti che hanno depositato icon eventuali richieste di integrazioni. Ma intanto, tra i contrassegni presentati al Viminale si nota una certaper i partiti della. E scoppia il caso ‘Italiani con-Rinascimento’, simbolo con il nome del premier ma senza ...

