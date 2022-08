Dentro il Palio di Siena | La carriera, le origini, le contrade: come provare a comprenderne l’essenza, oltre gli stereotipi (Di domenica 14 agosto 2022) Per raggiungere la sovrapposizione perfetta ci sono voluti quattro secoli. Perché ormai Siena e il suo Palio sono diventati praticamente sinonimi. Una parte per il tutto, in una sineddoche pericolosa. La carriera di Piazza del Campo si è trasformata in una lente distorta con cui si è provato in tutti i modi a comprendere una città intera. E il risultato non è stato esattamente dei più esaltanti. Perché si è finito col mettere in piedi un generatore di stereotipi. Merito anche della sua natura ossimorica. Il Palio è un arcaismo che per rimanere uguale a se stesso è stato costretto a seguire i mutamenti della società. Attrae e repelle, unisce e divide, sollazza e ferisce. È qualcosa di noto e incompreso al tempo stesso. Colpa anche di un paradosso. Perché il suo punto di forza può essere letto anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Per raggiungere la sovrapposizione perfetta ci sono voluti quattro secoli. Perché ormaie il suosono diventati praticamente sinonimi. Una parte per il tutto, in una sineddoche pericolosa. Ladi Piazza del Campo si è trasformata in una lente distorta con cui si è provato in tutti i modi a comprendere una città intera. E il risultato non è stato esattamente dei più esaltanti. Perché si è finito col mettere in piedi un generatore di. Merito anche della sua natura ossimorica. Ilè un arcaismo che per rimanere uguale a se stesso è stato costretto a seguire i mutamenti della società. Attrae e repelle, unisce e divide, sollazza e ferisce. È qualcosa di noto e incompreso al tempo stesso. Colpa anche di un paradosso. Perché il suo punto di forza può essere letto anche ...

