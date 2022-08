Dazn non funziona, problemi durante Lazio-Bologna e Salernitana-Roma: il messaggio di errore agli utenti (e come risolvere) (Di domenica 14 agosto 2022) Dazn, problemi durante Lazio-Bologna e Salernitana-Roma. Decine di utenti hanno segnalato messaggi di errore: «Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 agosto 2022). Decine dihanno segnalato messaggi di: «Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno...

sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - repubblica : Dazn non funziona: problemi durante le partite di Lazio e Fiorentina [di Claudio Cucciatti] - capuanogio : Ancora blocchi per #DAZN con la piattaforma che butta fuori e non consente più l'accesso su nessuna partita. Qui i… - chefamo1 : @DAZN_IT Non ho parole!?? - FerranteDE : DAZN FATE SCHIFOOOOOOOO VE SIETE PRESI I SOLDI ……E NON VEDIAMO NULLA …..SPERO VI FACCIANO SPARIRE -