Congedo parentale, maternità e paternità. Nuove norme: 10 giorni retribuiti per i papà (Di domenica 14 agosto 2022) Da sabato 13 agosto in Italia entrano a pieno regime le novità normative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 in materia di Congedo parentale, maternità e paternità. LA NOVITÀ: IL Congedo DI paternità Il Congedo di paternità obbligatorio sostituisce il Congedo obbligatorio del padre ed il Congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Questa nuova misura permette al padre lavoratore di usufruire di un periodo di Congedo di 10 giorni lavorativi, e autonomo rispetto a quello della madre. Un dettaglio: nel caso di parto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 agosto 2022) Da sabato 13 agosto in Italia entrano a pieno regime le novità normative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 in materia di. LA NOVITÀ: ILDIIldiobbligatorio sostituisce ilobbligatorio del padre ed ilfacoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Questa nuova misura permette al padre lavoratore di usufruire di un periodo didi 10lavorativi, e autonomo rispetto a quello della madre. Un dettaglio: nel caso di parto ...

