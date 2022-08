Barcellona-Rayo Vallecano 0-0, annullati tre gol: uno all’ex Milan Kessié (Di domenica 14 agosto 2022) Il Barcellona non va oltre lo 0-0 contro il Rayo Vallecano: annullati due gol ai blaugrana, uno dei quali all'ex Milan Franck Kessié Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022) Ilnon va oltre lo 0-0 contro ildue gol ai blaugrana, uno dei quali all'exFranck

infoitsport : Liga, il Barcellona parte con un pareggio: è 0-0 con il Rayo Vallecano - tcm24com : Il Barcellona pareggia all'esordio contro il Rayo Vallecano #barcellona #barcelona #barcelonafc #barça… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Liga, il #Barcellona non va oltre lo 0-0 con il #RayoVallecano: espulso #Busquets, solo panchina per #Depay. https://t.… - infoitsport : Barcellona, i convocati di Xavi per la gara con il Rayo Vallecano - GiorgioFreschi : E nella notte del calcio internazionale il #Barcellona stecca alla prima in Liga: i blaugrana contro il Rayo non va… -