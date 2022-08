Australia, spari in aeroporto a Canberra: scalo evacuato, un arresto (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – L’aeroporto di Canberra in Australia è stato evacuato dopo che sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco all’interno del terminal. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, gli spari sarebbero stati uditi nell’atrio del check-in intorno alle 13.30 e un uomo sarebbe stato arrestato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – L’diinè statodopo che sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco all’interno del terminal. Lo riportano media locali. Secondo quanto riferito, glisarebbero stati uditi nell’atrio del check-in intorno alle 13.30 e un uomo sarebbe stato arrestato. L'articolo proviene da Italia Sera.

