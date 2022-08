tigella : Secondo l'Onu, tra il 2008 e il 2021 nel conflitto israelo-palestinese sono morti 5.739 palestinesi e 251 israelian… - Tg3web : È di almeno otto morti e sette dispersi il bilancio delle inondazioni provocate dalle forti piogge che hanno colpit… - alepileri67 : RT @buonweekend: Ponte Morandi : i #Benetton dovrebbero commemorare e fare pentimento per almeno 43 anni piuttosto che festeggiare il Ferra… - agatamicia : RT @RaiNews: Il bilancio delle vittime sembra destinato a salire #Giza #Egypt #church #fire #incendio #el-Sisi #ElCairo - iconanews : Almeno 41 morti in rogo chiesa copta Cairo, 'corto circuito' -

Quarantuno persone sono morte nell'incendio di una chiesa copta al Cairo. Il rogo, causato dal guasto elettrico a un condizionatore d'aria che avrebbe provocato uno scoppio durante la messa domenicale,...41 persone sono morte a causa di un incendio originatosi in una chiesa copta a Giza , in Egitto , che ha spinto alla fuga i 5 mila fedeli presenti. Lo riferiscono le autorità ecclesiastiche ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Un incendio è scoppiato nella chiesa copta di Giza, in Egitto: stando alle prime stime sono almeno 41 i morti, molti dei quali sarebbero bambini ...