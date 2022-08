Prendi un vasetto dello yogurt e prepara questa torta | Il dessert senza bilancia con sole 190 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 13 agosto 2022) In casa avete? Ebbene, non buttateli e adoperateli per crearemeravigliosaalcioccolato e latte con190Con i contenitori da 125 grammi si possono realizzare dolci perfetti, ideali per ogni occasione, da mangiare quando lo desiderate ela! Sostituite lo zucchero con un dolcificante per renderla meno calorica.vi sorprenderà per la sua bontà, nonostante la sua leggerezza, e farà impazzire anche i più piccoli, che potranno consumarla a colazione o a merenda. Curiose di scoprire la ricetta? Allora non perdete tempo, di seguito tutti i consigli perrla!al...