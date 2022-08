Nuoto, Europei 2022: Ilaria Cusinato e Sara Franceschi in finale nei 400 misti! Eliminata Katinka Hosszu (Di sabato 13 agosto 2022) Le due batterie in programma per questa mattina e da poco concluse hanno delineato le otto atlete che prenderanno parte alla finale dei 400 misti femminili ai Campionati Europei di Nuoto 2022 nella splendida cornice del Foro Italico, a Roma. Tre le azzurre protagoniste, in vasca, due delle quali hanno staccato il pass per la finale, con inoltre un’esclusione eccellente. Ilaria Cusinato e Sara Franceschi hanno conquistato la finale nei 400 misti: la prima è stata protagonista della prima batteria, conclusa al secondo posto con il tempo di 4:44.89, preceduta soltanto dall’ungherese Zsuzsanna Jakabos (4:41.30) e seguita in terza posizione dalla spagnola Alba Vazquez Ruiz (+5?42 rispetto alla leader della batteria). La ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Le due batterie in programma per questa mattina e da poco concluse hanno delineato le otto atlete che prenderanno parte alladei 400 misti femminili ai Campionatidinella splendida cornice del Foro Italico, a Roma. Tre le azzurre protagoniste, in vasca, due delle quali hanno staccato il pass per la, con inoltre un’esclusione eccellente.hanno conquistato lanei 400 misti: la prima è stata protagonista della prima batteria, conclusa al secondo posto con il tempo di 4:44.89, preceduta soltanto dall’ungherese Zsuzsanna Jakabos (4:41.30) e seguita in terza posizione dalla spagnola Alba Vazquez Ruiz (+5?42 rispetto alla leader della batteria). La ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Europei di nuoto 2022: il programma di oggi 13 agosto e gli italiani in gara - FreddieTee : @FrancescaMarbly @Gazzetta_it Un mare...e non si parla degli europei di nuoto. Non è un giornale solo calcistico, è un giornale sportivo. -