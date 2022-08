Milan-Udinese: vent’anni fa l’ultima prima giornata a San Siro (Di sabato 13 agosto 2022) Milan-Udinese: l’ultima volta vent’anni fa Milan e Udinese si sfideranno alle 18.30 a San Siro, nella prima giornata di Serie A del campionato 2022-2023. l’ultima volta, che le due compagini si sfidarono all’esordio stagionale in questo stadio, era stata vent’anni fa. Il match era in programma nel primo week end di settembre ma venne rinviata per mancati accordi sui diritti televisivi. Le due squadre si ritrovarono contro il 6 novembre del 2002. Una partita dove, i rossoneri, nonostante fossero i favoriti non riescono a sbloccare la partita. L’attacco Shevchenko Inzaghi, non riesce ad ingranare e per cambiare il risultato sono determinanti i cambi. Rivaldo prende il posto dell’ucraino e, all’ultimo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 13 agosto 2022)voltafasi sfideranno alle 18.30 a San, nelladi Serie A del campionato 2022-2023.volta, che le due compagini si sfidarono all’esordio stagionale in questo stadio, era statafa. Il match era in programma nel primo week end di settembre ma venne rinviata per mancati accordi sui diritti televisivi. Le due squadre si ritrovarono contro il 6 novembre del 2002. Una partita dove, i rossoneri, nonostante fossero i favoriti non riescono a sbloccare la partita. L’attacco Shevchenko Inzaghi, non riesce ad ingranare e per cambiare il risultato sono determinanti i cambi. Rivaldo prende il posto dell’ucraino e, all’ultimo ...

