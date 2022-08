LocalPage3 : Migranti, in Austria furgone si ribalta durante fuga: 3 morti e 7 feriti - cjmimun : Austria: camion carico di migranti tenta di fuggire alla polizia, morte tre persone - xanderson74 : @MariaNerazzurra @Gianluc54410558 @lauraboldrini Gli spagnoli gli sparavano addosso a ceuta e melilla, enclave in n… - Matteo67 : Il sostanziale blocco delle frontiere che fanno Francia e Austria e Svizzera per i migranti invece va bene?L’Italia… - Matteo67 : @elio_vito Il sostanziale blocco delle frontiere che fanno Francia e Austria e Svizzera per i migranti invece va be… -

il Dolomiti

...è tornata a parlare di blocco navale " la soluzione migliore per risolvere il problema dei... anzi, ci crea una concorrenza sleale perché in Germania e innon c'è ". Nella sfera del ...... Slovenia eper poi entrare in Italia, con probabile meta finale la Francia. In soccorso è ... Tutti i, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti ... Dall'Austria all'Italia 500 migranti in 24 giorni La Lega (ferma a 10 anni fa) attacca: ''E' un'invasione, con Salvini li fermeremo'' Ho letto l’articolo su questa testata dell’1 agosto scorso da titolo. “Il Vescovo di Trento: basta usare i migranti per partite politiche e per diffondere fake-news''. Le parole pronunciate sabato dal ...“Non è più possibile usare i migranti per diffondere fake-news e partite di tipo politico”. Sono parole forti e chiare quelle che sono arrivate dall’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, che ha condannat ...