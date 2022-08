Marino: «Sono inferocito. L’intervento di Mazzoleni al Var è stato fuori logica» (Di sabato 13 agosto 2022) Il Milan chiude 4-2 all’esordio contro l’Udinese, ma sta facendo discutere non poco il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli dopo L’intervento del VAR per un intervento di Soppy su Calabria. Luca Marelli, ex arbitro, a Dazn ha detto che non era rigore “Va considerato il movimento di Soppy. Per un calcio di rigore ci deve essere un movimeno del difendente nei confronti dell’attaccante. Ma Soppy non si muove, Calabria sfiora il pallone, scivola sopra il pallone e va lui verso il giocatore dell’Udinese. Doveva essere considerato semplice contatto”. Ma le parole più dure Sono arrivate ai microfoni di Dazn da Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, inferocito al termine del match di San Siro contro il Milan. “Sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Il Milan chiude 4-2 all’esordio contro l’Udinese, ma sta facendo discutere non poco il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli dopodel VAR per un intervento di Soppy su Calabria. Luca Marelli, ex arbitro, a Dazn ha detto che non era rigore “Va considerato il movimento di Soppy. Per un calcio di rigore ci deve essere un movimeno del difendente nei confronti dell’attaccante. Ma Soppy non si muove, Calabria sfiora il pallone, scivola sopra il pallone e va lui verso il giocatore dell’Udinese. Doveva essere considerato semplice contatto”. Ma le parole più durearrivate ai microfoni di Dazn da Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese,al termine del match di San Siro contro il Milan. “. Ho fatto tanti anni di calcio ...

