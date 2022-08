La Segre emana il diktat contro la fiamma FdI | La Russa a gamba tesa | “Tuo marito era candidato Msi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago — Anche laci si mette con ial centrodestra. Adesso ce l’hanno tutti con lache campeggia nel simbolo di Fratelli d’Italia, in ossequio all ‘ossessione della sinistra per il fantomatico «pericolo fascista»: così, nonostante una situazione economica critica, problemi sociali e produttivi di ogni ordine e grado, sin dall’inizio della campagna elettorale non si è fatto altro che ricordare le presunte radici fasciste di Fratelli d’Italia e il pericolo che la destra al governo rappresenterebbe per la stabilità del Paese e per la democrazia. IldellaNonostante la Meloni abbia nettamente preso le distanze dal fascismo con un esplicativo video — e non si trattava per la verità nemmeno della prima volta — alla sinistra sembra davvero non bastare mai. Ad ...