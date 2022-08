Il "credo" di Salvini fa boom sui social: il 25 settembre occasione storica (Di sabato 13 agosto 2022) Matteo Salvini presenta il programma della Lega e la parola-chiave che guiderà campagna elettorale: "credo", con l'hashtag collegato #credo che vola nelle tendenze dei temi caldi sui social. "credo. Nella libertà, nella giustizia sociale e nel merito. Che la persona venga sempre prima dello Stato. In un fisco equo, nella rivoluzione della flat tax e della pace fiscale, contro la sinistra delle tasse e delle patrimoniali. Che tutti gli italiani vadano tutelati, a partire dai più fragili. Nel valore del rispetto e dei doveri, che danno senso ai diritti. Nella giustizia giusta e nella certezza della pena. In una sanità che non lasci indietro nessuno. In una scuola che prepari davvero al lavoro, nella dignità di tutti i percorsi di studio, in un'università moderna e senza baroni. In ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) Matteopresenta il programma della Lega e la parola-chiave che guiderà campagna elettorale: "", con l'hashtag collegato #che vola nelle tendenze dei temi caldi sui. ". Nella libertà, nella giustiziae e nel merito. Che la persona venga sempre prima dello Stato. In un fisco equo, nella rivoluzione della flat tax e della pace fiscale, contro la sinistra delle tasse e delle patrimoniali. Che tutti gli italiani vadano tutelati, a partire dai più fragili. Nel valore del rispetto e dei doveri, che danno senso ai diritti. Nella giustizia giusta e nella certezza della pena. In una sanità che non lasci indietro nessuno. In una scuola che prepari davvero al lavoro, nella dignità di tutti i percorsi di studio, in un'università moderna e senza baroni. In ...

elio_vito : Credo, formula di professione della fede cristiana, da oggi è pure lo slogan elettorale della Lega di Salvini, che… - LegaSalvini : #Salvini: Grazie amici, IO CI #CREDO, il 25 settembre si va a vincere! - simofons : Salvini che in piena campagna elettorale condivide un meme dei mattonisti (senza probabilmente averlo capito) credo… - mariotacca : Si comincia con un #Credo Poi si passa all'#Obbedisco Non è che poi ci aggiungete anche un #Combatto? #Salvini - semeoro1 : RT @paglialunga00: @GiuseppeConteIT Dai, non ci credo!! Chi potrebbe mai essere così stupido e coglione da fare Salvini V.premier e ministr… -