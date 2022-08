Elezioni: Letta, 'Meloni come Orban fa la vittima e cerca capro espiatorio' (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Meloni dice che la stampa è insufflata e dice cose non vere su di lei. La dice lunga e non è una novità, è una cosa tipica della destra in cui il capro espiatorio e il vittimismo sono caratteristiche tipiche. Normalmente sono la grande finanza internazionale, l'establishment e poi la stampa internazionale". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. "Non è diverso da quello che fa Orban costantemente, racconta una cospirazione contro gli ungheresi additando i corrispondenti della stampa internazionale come colpevoli, indicando persone fisiche fuori dal Paese come responsabili delle difficoltà nelle quali si trovano -ha spiegato il segretario del Pd-. Noi non faremo sì che l'Italia diventi come l'Ungheria di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "dice che la stampa è insufflata e dice cose non vere su di lei. La dice lunga e non è una novità, è una cosa tipica della destra in cui ile il vittimismo sono caratteristiche tipiche. Normalmente sono la grande finanza internazionale, l'establishment e poi la stampa internazionale". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd. "Non è diverso da quello che facostantemente, racconta una cospirazione contro gli ungheresi additando i corrispondenti della stampa internazionalecolpevoli, indicando persone fisiche fuori dal Paeseresponsabili delle difficoltà nelle quali si trovano -ha spiegato il segretario del Pd-. Noi non faremo sì che l'Italia diventil'Ungheria di ...

