Dove va in vacanza Maria De Filippi? Ecco dove si trova la villa mozzafiato

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono la coppia più solida del panorama televisivo italiano. Si è chiacchierato molto della loro vita privata e in molti si sono chiesti come sia l'abitazione in cui vivono ormai da molti anni. Bisogna, però, parlare al plurale. I due, infatti, ne possiedono anche una all'Argentario davvero meravigliosa Fra pochissimi giorni sarà l'anniversario di matrimonio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Tutti sanno, infatti, che si siano sposati il 28 agosto del 1995. Nel 2020, dunque, sono state celebrate le loro nozze d'argento e la loro unione sembra, quindi, più solida che mai. Costanzo poi, proprio per quell'occasione, ha rilasciato una divertente dichiarazione. Ha confessato, parole sue, di aver pensato di fare di tutto nella vita, perfino dimagrire.

