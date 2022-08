Classifica FIMI: resistono sul podio La Dolce Vita, Giovani Wannabe e Tropicana. Lazza non ha rivali negli album, Beyoncè crolla (Di sabato 13 agosto 2022) I Pinguini Tattici Nucleari su Instagram L’avvicinarsi di Ferragosto non cambia gli equilibri della Classifica FIMI dal 5 all’11agosto 2022. Il podio dei singoli è rimasto invariato, con il confermato primato de La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. negli album, Lazza è ancora vincente. Il podio dei singoli, come già detto, è rimasto intatto rispetto a sette giorni fa: dopo La Dolce Vita, ancora in vetta, seguono gli stabili Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe e i Boomdabash con Annalisa e la loro Tropicana. Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo è quarta (+2), mentre Shakerando di Rhove e S!r! di Tha Supreme, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 agosto 2022) I Pinguini Tattici Nucleari su Instagram L’avvicinarsi di Ferragosto non cambia gli equilibri delladal 5 all’11agosto 2022. Ildei singoli è rimasto invariato, con il confermato primato de Ladi Fedez, Tananai e Mara Sattei.è ancora vincente. Ildei singoli, come già detto, è rimasto intatto rispetto a sette giorni fa: dopo La, ancora in vetta, seguono gli stabili Pinguini Tattici Nucleari cone i Boomdabash con Annalisa e la loro. Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo è quarta (+2), mentre Shakerando di Rhove e S!r! di Tha Supreme, ...

