"Civati di nuovo in lista col Pd". L'ex deputato smentisce su Twitter: "Sono a casa che sto stirando. Verificate prima di scrivere" (Di sabato 13 agosto 2022) L'ipotesi circola da alcuni giorni ed è rientrata di diritto nel totonomi per le liste del Partito democratico. Enrico Letta chiederà (o ha già chiesto) a Pippo Civati di ricandidarsi? A smentire la voce è stato lo stesso ex deputato su Twitter: "Per la verità Sono a casa e sto stirando. prima di annunciare cose che non ci Sono, Verificate sempre, grazie", ha scritto in un messaggio postato in rete. Il nome delL'ex deputato, negli ultimi giorni, è circolato nei retroscena sia di Corriere che Repubblica: per lui, dicevano fonti interne, si sarebbe parlato di una corsa a Verona oppure a Monza. Ricostruzioni che si Sono intensificate dopo che Sinistra Italiana e Verdi hanno fatto sapere ...

panigotto : @civati Stiri il 13 agosto alle 2 di pomeriggio? ... Saresti perfetto per il nuovo Parlamento. - elio33044815 : @Fra_Interdonato @civati Il solito fascio di merda che straparla. Niente di nuovo sotto il sole. - Roberto28132743 : @civati @beabri @PossibileIt ok ma evitate di diventare un partito, movimento di reazione è più adatto per identifi… - fabioachille : @ultimora_pol @civati con il #pd ? Di nuovo? @PossibileIt - civati : RT @MarcoTiberi: Fateci caso… @OssigenoO2 -