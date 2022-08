Carnevali: «Raspadori al Napoli? Può essere che non si concluda nulla» (Di sabato 13 agosto 2022) Sabato 13 agosto l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato all’emittente Radio radio una dichiarazione relativa alla trattativa (o presunta tale) tra Napoli e Sassuolo per Raspadori già accreditato di visite mediche per martedì scorso. Carnevali ha detto: «Raspadori al Napoli? Può essere che non si concluda nulla». Per ora, Raspadori resta al Sassuolo mentre il Napoli ha preso Simeone. Ma restano ancora più di due settimane prima della fine del calciomercato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Sabato 13 agosto l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanniha rilasciato all’emittente Radio radio una dichiarazione relativa alla trattativa (o presunta tale) trae Sassuolo pergià accreditato di visite mediche per martedì scorso.ha detto: «al? Puòche non si». Per ora,resta al Sassuolo mentre ilha preso Simeone. Ma restano ancora più di due settimane prima della fine del calciomercato. L'articolo ilsta.

