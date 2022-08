Canottaggio | Europei 2022 | Tontodonati-Gobbi conquistano il bronzo nel doppio femminile!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Kirie Stefaniacentrano l’obiettivo della vigilia ela medaglia dinelfemminile in occasione della terza giornata dei Campionatidiin corso di svolgimento a Monaco di Baviera (in Germania). L’equipaggio azzurro si è reso protagonista di una bella progressione nella seconda parte di gara, passando dal quinto posto dei 500 metri alla terza piazza conclusivo con il tempo di 7’23?04 dopo aver superato la Polonia e – nell’ultimo mezzo chilometro – la Lituania. Titolo continentale alla Romania con la formidabile coppia composta dalle campionesse olimpiche in carica Ancuta Bodnar e Simona Radis (7’14?85), che hanno dominato la competizione dal primo all’ultimo metro rifilando quasi 7? ...