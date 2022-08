Botte e minacce: così il 30enne marocchino terrorizzava la ex 15enne (Di sabato 13 agosto 2022) L'incubo è cominciato quando la ragazza aveva deciso di troncare la relazione. L'uomo, che ha anche precedenti penali, è stato arrestato per stalking e lesioni personali aggravate Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 agosto 2022) L'incubo è cominciato quando la ragazza aveva deciso di troncare la relazione. L'uomo, che ha anche precedenti penali, è stato arrestato per stalking e lesioni personali aggravate

