Anne Heche: i ricordi delle star di Hollywood, da Ellen DeGeneres a James Tupper (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo la notizia della morte cerebrale di Anne Heche, le star di Hollywood hanno condiviso un ricordo e un pensiero nei confronti dell'attrice. Nella giornata di ieri è stata data la triste notizia della morte cerebrale di Anne Heche e, nonostante la famiglia abbia confermato che non sono ancora stati spenti i macchinari che la tengono in vita, il figlio e le star di Hollywood, come Ellen DeGeneres e James Tupper, hanno condiviso ricordi e tributi. Colleghi e amici hanno così sottolineato la bravura dell'attrice e il suo impegno nel sostenere le cause in cui credeva. Ellen DeGeneres, che ha avuto una discussa relazione con ...

