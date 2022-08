Addio a Piero Angela | Odifreddi a Sky TG24 | È stato un principe di scienza e di umanità

(Di sabato 13 agosto 2022) Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di, scomparso il 13 agosto nella sua casa di Roma all’età di 93 anni, non poteva mancare quello di Piergiorgio. Intervidai microfoni di Sky, il matematico e storico dellaha definito“undella divulgazione scientifica ma anche undi”, ricordando la sua importanza nel promuovere lain televisione e il suo amore per i giovani.

chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - Link4Universe : Addio Piero... ho il cuore a pezzi..anche quando ti avevo conosciuto dal vivo anni fa, ero così emozionato e felice… - Agenzia_Ansa : L'addio al pubblico di Piero Angela: 'Un'avventura straordinaria. Ho fatto la mia parte, cercate di fare anche voi… - isamiccoli52 : RT @Agenzia_Ansa: L'addio al pubblico di Piero Angela: 'Un'avventura straordinaria. Ho fatto la mia parte, cercate di fare anche voi la vo… - el_elisafi : RT @RaiCultura: Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. -

'Provo grande dolore - ha scritto il Capo dello Stato - per la morte diAngela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della ...Angela, il giornalista che è stato capace di fare della divulgazione scientifica un'impresa rivoluzionaria, trasformando la scienza una star della Tv da prima serata. Nato a Torino il ...Piero Angela è morto oggi a 93 anni: da mezzo secolo viveva nella capitale. Amava la capitale e aveva lanciato un appello per ricostruire le navi di Caligola di Nemi. Piero Angela è morto oggi, 13 ...E' morto a 93 anni Piero Angela, il patriarca della divulgazione italiana. Nato a Torino nel 1928, Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo ...