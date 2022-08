Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva vuole abortire e Aurelio la strangola! (Di venerdì 12 agosto 2022) Nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva, sotto shock per gli ultimi avvenimenti, crede che il suicidio sia l'unica soluzione ai suoi problemi; Aurelio, però, non la prende affatto bene. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera! Leggi su comingsoon (Di venerdì 12 agosto 2022) Nelle nuove puntate di Una, sotto shock per gli ultimi avvenimenti, crede che il suicidio sia l'unica soluzione ai suoi problemi;, però, non la prende affatto bene. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano ledella fortunata soap opera!

rtl1025 : Otto anni fa se ne andava l'eterno Peter Pan del cinema. L'attore Premio Oscar si tolse la vita l’11 agosto 2014: s… - Pontifex_it : La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è iniziazione per un compime… - meb : Stamattina ho portato l’ultimo saluto a Mario #Fiorentini, partigiano. Una vita spesa in nome della #Resistenza al… - gherbitz : @Kikostar0 Ma prima di conoscere Barú, aveva una vita? Degli amici? Chiedo. - r0bin_vib3s : regola numero 1: la vita farà anche tanto schifo ma in qualunque caso, non toccare MAI una sigaretta o sostanze stupefacenti -