Nettuno | servizi sociali | oltre 2 milioni di euro per attuare i progetti del Piano di Zona

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 agosto 2022)– Sono stati trasferiti al Comune di Anzio, nuovo Capofila del distretto socio-sanitario, 2,7didal Comune di, già Capofila, nell’ambito del passaggio di consegne. “Si tratta di fondi destinati aia favore delle fasce più deboli della popolazione – spiega l’Amministrazione – . Le risorse verranno in particolare, destinate all’assistenza delle persone non autosufficienti, a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi) e persone con disabilità gravissima”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ...