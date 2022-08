LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia con il round preliminare del duo libero (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 E ora il momento più atteso: tocca alle italiane Linda Cerruti e Costanza Ferro. Forza ragazze! 09.59 72.6333 il punteggio di Hogdal e Ternstrom. Qualche errore di troppo per la coppia svedese. 09.57 Ora in acqua ci sono le svedesi Anna Hogdal e Clara Ternstrom. Poi toccherà alle azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. 09.55 Sarà davvero difficile fare meglio delle due ucraine. 09.54 Le Aleksiiva volano in testa con un clamoroso 94.3667! 28.3000 nell’esecuzione, 37.8667 nell’impressione artistica e 28.2000 nella difficoltà: questi i punteggi nello specifico. 09.51 E adesso massima attenzione a Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva. Ricordiamo che le gemelle ucraine hanno conquistato due argenti nei recenti Mondiali di Budapest (nel duo libero e nel duo libero). 09.50 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 E ora il momento più atteso: tocca alle italiane Linda Cerruti e Costanza Ferro. Forza ragazze! 09.59 72.6333 il punteggio di Hogdal e Ternstrom. Qualche errore di troppo per la coppia svedese. 09.57 Ora in acqua ci sono le svedesi Anna Hogdal e Clara Ternstrom. Poi toccherà alle azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. 09.55 Sarà davvero difficile fare meglio delle due ucraine. 09.54 Le Aleksiiva volano in testa con un clamoroso 94.3667! 28.3000 nell’esecuzione, 37.8667 nell’impressione artistica e 28.2000 nella difficoltà: questi i punteggi nello specifico. 09.51 E adesso massima attenzione a Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva. Ricordiamo che le gemelle ucraine hanno conquistato due argenti nei recenti Mondiali di Budapest (nel duoe nel duo). 09.50 ...

