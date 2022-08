L’avvertimento delle autorità norvegesi: «Se i visitatori non si allontanano dovremo sopprimere Freya». Il video del tricheco nel porto di Oslo (Di venerdì 12 agosto 2022) La autorità norvegesi hanno avvertito i visitatori: devono stare lontani da Freya, il tricheco che negli ultimi tempi è diventato una delle attrazioni principali del fiordo di Oslo, o potrebbero essere costretti a sopprimerlo per salvaguardare l’incolumità dei turisti. Nonostante numerosi richiami a non avvicinarsi all’animale – un giovane tricheco femmina del peso di circa 600 kg – folle noncuranti continuano ad approcciarlo e a metterlo sotto stress scattandosi foto con lui. «Il comportamento sconsiderato del pubblico e l’insistenza nel non seguire le indicazioni delle autorità potrebbero mettere a repentaglio delle vite» ha dichiarato una portavoce del Dipartimento delle Pesca ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Lahanno avvertito i: devono stare lontani da, ilche negli ultimi tempi è diventato unaattrazioni principali del fiordo di, o potrebbero essere costretti a sopprimerlo per salvaguardare l’incolumità dei turisti. Nonostante numerosi richiami a non avvicinarsi all’animale – un giovanefemmina del peso di circa 600 kg – folle noncuranti continuano ad approcciarlo e a metterlo sotto stress scattandosi foto con lui. «Il comportamento sconsiderato del pubblico e l’insistenza nel non seguire le indicazionipotrebbero mettere a repentagliovite» ha dichiarato una portavoce del DipartimentoPesca ...

epizefiri : @GiulioMarini2 Fate sapere a Ricciardi di mettersi l'avvertimento vicino ai bonifici delle farmaceutiche. - paoloigna1 : Diminuisce l'intensità delle esercitazioni della #Cina nei pressi di #Taiwan. Dato l'avvertimento principale tutto… - inews__24 : ???'Dobbiamo agire adesso perché quello che succede in #Africa non è lo stesso che accade qui” ???… - messamau : RT @fanpage: “I Paesi ricchi condividano rapidamente vaccini e trattamenti con le nazioni a basso reddito per aumentare la risposta alla ma… - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: 'Basta un errore di calcolo per l'#annientamento #nucleare' è stato il severo avvertimento del segretario generale delle #… -