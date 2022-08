Juve | Kostic firma fino al 2026

romeoagresti : Le cifre dell’operazione che ha portato #Kostic alla #Juve: 12 milioni pagabili in tre esercizi oltre oneri accesso… - AlfredoPedulla : Il #Cholito aveva scelto, lo hanno mandato senza senso al #Monza (che ha preso #Petagna), addirittura alla #Juve ch… - DiMarzio : .@juventusfc, ufficiale l'acquisto di Filip #Kostic ???? #calciomercato - angelotesta74 : RT @AlfredoPedulla: Il #Cholito aveva scelto, lo hanno mandato senza senso al #Monza (che ha preso #Petagna), addirittura alla #Juve che st… - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: #Depay ancora meglio di #Muriel: la #Juve ne ha bisogno, #Kostic non basta -

... e comunque non definitiva in quanto ad oggi laè ancora un cantiere aperto. Resta vero, però, che lì sulla corsia di sinistra si deve fare ancora qualcosa, e l'arrivo dinon basta . ...sta bene, si è allenato stamattina per la prima volta alla Continassa e ha già mostrato una grande voglia d'esser protagonista da subito. Il suo impiego contro il Sassuolo lunedì è probabile, ...Proviamo rispondere alla domanda su quanto possano valere i giocatori della Juventus; il totale, sicuramente, vi stupirà.No, Kostic non basta. La Juve sta cercando un attaccante atipico con le caratteristiche di Muriel, né centravanti né esterno. Uno che possa coprir ...