Luxgraph : Juve, è sempre più corsa a due per l’attacco: così Depay insidia Muriel - NapoliVertical : RT @HabemusPampa: L’Inter insidia il Napoli su Kim. Ennesimo duello perso ? - Luxgraph : Juve, stretta per il vice Vlahovic: Muriel insidia Morata -

Calciomercato.com

...'arriva invece dalla retroguardia, bucata più del dovuto nel corso della preparazione estiva: in quota anche il Lecce è in agguato e il gol giallorosso vale 1,75 , con Di Francesco prima......l'arriva invece dalla retroguardia, bucata più del dovuto nel corso della preparazione estiva: in quota anche il Lecce è in agguato e il gol giallorosso vale 1,75, con Di Francesco prima... Inter, un'insidia in meno per Dumfries Lo United vicina a un altro terzino ROMA - Partenza morbida sul campo, più in salita nel lungo cammino verso lo scudetto. Partirà dall'Udinese la Serie A ...Nella prima giornata di campionato, rossoneri nettamente favoriti (1,39) contro l'Udinese. A Lecce il blitz dell'Inter paga 1,30, per Mourinho è già ...