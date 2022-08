I Santi di Venerdì 12 Agosto 2022

ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: ????SANTI E CAFFÈ VENERDÍ 12 08 22 DAL VIVO ALLE 9.15 - NarminioGiorgio : @AndreaBitetto E gli alberi cazzo! I mille alberi piantati al giorno, da lunedì a venerdì, tranne festivi, santi pa… - Marikapace_ : RT @FlorianaZ_: Vi giuro se piove venerdì faccio scendere giù tutti i santi esistenti - FlorianaZ_ : Vi giuro se piove venerdì faccio scendere giù tutti i santi esistenti - ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: ???????VENERDÌ 5 AGOSTO ORE 21.15: PUNTATA STORICA SU RADIO DOMINA NOSTRA ??SANTI E CAFFÉ 5 AGOST… -

Quotidiano di Sicilia

...] Cronaca Genova e provincia Camogli, riapreil cimitero chiuso da febbraio per una frana ... I cancelli riapriranno in coincidenza del weekend deie della Commemorazione dei Defunti di ...... con la Cristianità il popolo ericino si è rivolto aiGiuliano e Alberto e alla Madonna, in ... Verdi, Vavilov, Pergolesi, Puccini, Lehar, Gastaldon;12 agosto si continuerà con 'Schubert -... Venerdì 29 luglio, santo del giorno, compleanni, oroscopo