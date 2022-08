GUIDA TV 12 AGOSTO 2022: UN VENERDÌ TRA CAVALLI DI BATTAGLIA, GRAND HOTEL, E IL GIALLO DI RAI2 (Di venerdì 12 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – CAVALLI di BATTAGLIA (Replica) Varietà con Gigi Proietti00.40 – Eccezzziunale… Veramente Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.20 – GRAND HOTEL: Intrighi e Passioni (1°Tv) Serie Tv00.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 – Lei è Sempre la Mia Follia (1°Tv) Film 23.00 – The Blacklist (1°Tv) Serie Tv 20.25 – NCIS: Los Angeles Serie Tv 21.20 – Chicago Med (1°Tv) Serie Tv 00.00 – Contagious Film Rai 3 Rete 4 20.45 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Aspirante Vedovo Film22.55 – Tg3 Notiziario 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.25 – Il Terzo Indizio ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 12 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 –di(Replica) Varietà con Gigi Proietti00.40 – Eccezzziunale… Veramente Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.20 –: Intrighi e Passioni (1°Tv) Serie Tv00.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 – Lei è Sempre la Mia Follia (1°Tv) Film 23.00 – The Blacklist (1°Tv) Serie Tv 20.25 – NCIS: Los Angeles Serie Tv 21.20 – Chicago Med (1°Tv) Serie Tv 00.00 – Contagious Film Rai 3 Rete 4 20.45 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Aspirante Vedovo Film22.55 – Tg3 Notiziario 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.25 – Il Terzo Indizio ...

texlitfiba : RT @RockOthers: Il 12 agosto del 1979 Alan Sorrenti con Tu sei L'unica Donna per me guida le classifiche di vendita italiane. Il pezzo è im… - bubinoblog : GUIDA TV 12 AGOSTO 2022: UN VENERDÌ TRA #CAVALLIDIBATTAGLIA, #GRANDHOTEL, E IL GIALLO DI RAI2 - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: Ponte di #Ferragosto a Milano e in Lombardia: guida agli eventi - jermann_kurt : RT @P_M_1960: #SantAnnadiStazzema Il 12 agosto si perpetrò uno dei più atroci crimini commessi ai danni delle popolazioni civili della 2da… - Cappellin_R : RT @P_M_1960: #SantAnnadiStazzema Il 12 agosto si perpetrò uno dei più atroci crimini commessi ai danni delle popolazioni civili della 2da… -