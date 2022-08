Germania, Schroeder fa causa al Parlamento: 'Ridatemi i miei privilegi' (Di venerdì 12 agosto 2022) Gerhard Schröder fa causa al Parlamento di Berlino, chiedendo di poter ripristinare i privilegi speciali che gli erano stati revocati a maggio. Lo riporta la Dpa citando il suo avvocato Michael Nagel, ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 agosto 2022) Gerhard Schröder faaldi Berlino, chiedendo di poter ripristinare ispeciali che gli erano stati revocati a maggio. Lo riporta la Dpa citando il suo avvocato Michael Nagel, ...

