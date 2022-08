GdS – Juve, Depay verso l’addio al Barça ma prende tempo: cosa c’è dietro (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 17:17:43Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Il rappresentante dell’olandese ha chiesto una pausa di riflessione. I bianconeri avevano offerto un biennale da 5 milioni. Sul giocatore anche il Tottenham Improvviso stop nel dialogo tra la Juve e Depay. Lo ha chiesto il giocatore, attraverso il suo rappresentante, l’avvocato Sebastien Ledure. L’attaccante olandese del Barcellona vuole prendere una “pausa di riflessione” prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. L’offerta bianconera prevedeva un contratto biennale intorno ai cinque milioni di euro netti, con i benefici degli sconti fiscali. A Barcellona si parla di una risoluzione ormai imminente con Depay, anche in considerazione degli esuberi ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 17:17:43Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Il rappresentante dell’olandese ha chiesto una pausa di riflessione. I bianconeri avevano offerto un biennale da 5 milioni. Sul giocatore anche il Tottenham Improvviso stop nel dialogo tra la. Lo ha chiesto il giocatore, attrail suo rappresentante, l’avvocato Sebastien Ledure. L’attaccante olandese del Barcellona vuolere una “pausa di riflessione” prima dire una decisione definitiva sul suo futuro. L’offerta bianconera prevedeva un contratto biennale intorno ai cinque milioni di euro netti, con i benefici degli sconti fiscali. A Barcellona si parla di una risoluzione ormai imminente con, anche in considerazione degli esuberi ...

forumJuventus : GdS: 'Juve ecco Kostic, oggi il serbo sbarca a Torino e firma un triennale. Il giocatore sarà pronto già contro il… - forumJuventus : GdS: 'Paratici ci prova per Depay, ma la Juve è in pole. Il Barcellona, spinto dalla Liga, ha fretta di chiudere,… - forumJuventus : GdS: 'Calciomercato Juve: Filip Kostic è vicino, potrebbe arrivare già all'inizio della settimana prossima a Torino… - rgotogreco : RT @forumJuventus: GdS: 'Paratici ci prova per Depay, ma la Juve è in pole. Il Barcellona, spinto dalla Liga, ha fretta di chiudere, i bia… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: GdS: 'Paratici ci prova per Depay, ma la Juve è in pole. Il Barcellona, spinto dalla Liga, ha fretta di chiudere, i bia… -